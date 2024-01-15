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США подтвердили попадание ракеты хуситов в американское судно в Красном море

По сообщению американских военных, в результате попадания ракеты на контейнеровозе не оказалось пострадавших.
Тимур Шерзад 2024-01-15 18:27:01
© Фото: Michael Dietrich, imageBROKER, Globallookpress

Военные Соединенных Штатов подтвердили попадание ракеты хуситов в американский контейнеровоз в Красном море

Судно Gibraltar Eagle было поражено у берегов Йемена. Как сообщает американское командование, в контейнеровоз попали баллистической противокорабельной ракетой. 

При этом американские военные заметили, что экипаж не сообщал о значительных повреждениях и судно продолжило свой путь.

Ранее в Reuters сообщили, что принадлежащее американской стороне судно шло под флагом Маршалловых островов.

До этого США и Великобритания нанесли по Йемену авиаудары - как считают американские чиновники, на мнение которых ссылается New York Times, они снизили наступательный потенциал хуситов максимум на 30%.

#Йемен #противокорабельная ракета #красное море #контейнеровоз
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