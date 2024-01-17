У Соединенных Штатов нет возможности финансировать Украину, так как отсутствуют средства на эти цели. Согласно заявлению координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, последний транш для киевского режима одобрили в конце декабря прошлого года.

«Наш последний пакет помощи в области безопасности был одобрен 27 декабря», - процитировал его слова «Лайф».

Кирби добавил, что сейчас администрация Белого дома не занимается формированием нового пакета помощи, и никаких объявлений по этому поводу нет.

Двенадцатого января Кирби выступал с аналогичным заявлением. Сообщив о прекращении поставок оружия и военной техники Украине, представитель Совета по нацбезопасности отметил, что в бюджете нет средств на такие программы и США выдали последний пакет из имеющихся запасов.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто выразил мнение, что поставки оружия Киеву необходимо прекратить. В интервью австрийскому СМИ он назвал три условия, благодаря которым станет возможным завершение украинского конфликта. И в качестве одного из них он указал прекращение поставок оружия украинцам.