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Глава МИД Венгрии Сийярто призвал прекратить поставлять оружие Киеву

Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал три условия, благодаря которым станет возможным завершение украинского конфликта, одно из которых прекращение поставок оружия Киеву.
Марина Крижановская 2024-01-17 01:01:01
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Чтобы положить конец украинскому конфликту или добиться прекращения огня, необходимо соблюсти три условия. По мнению министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петеру Сийярто, нужен открытый канал связи с Москвой, прекращение поставок киевскому режиму, переговоры и заключение мирного соглашения. Об этом он рассказал в интервью австрийскому изданию Exxpress.

«Самое главное требование - сохранять открытыми каналы связи. Когда я встречаюсь со своим российским коллегой, меня обычно оскорбляют многие европейские коллеги и Брюссель. Но, по моему мнению, нет никакой надежды на мир, если мы не будем держать каналы связи открытыми», - поделился своим мнением Сийярто.

Говоря о поставках оружия Киеву, венгерский министр отметил, что они продлевают конфликт, а чем дольше он длится, тем гибнет большее число людей.

«В-третьих, воюющим сторонам следует предложить сесть за стол переговоров и прийти к мирному соглашению. Это самое важное», - предложил он.

Сийярто отметил, что Венгрия смотрит с особой точки зрения на украинский конфликт, желая его завершения. На Украине есть большая венгерская община, «члены которой вербуются в украинскую армию и отправляются на фронт, где погибают».

Как сообщалось 12 января, в Вашингтоне объявили об окончании поставок оружия и военной техники Киеву. Согласно заявлению координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, у США нет на это денег в бюджете.

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