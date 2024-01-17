Глава МИД Венгрии Сийярто призвал прекратить поставлять оружие Киеву

Чтобы положить конец украинскому конфликту или добиться прекращения огня, необходимо соблюсти три условия. По мнению министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петеру Сийярто, нужен открытый канал связи с Москвой, прекращение поставок киевскому режиму, переговоры и заключение мирного соглашения. Об этом он рассказал в интервью австрийскому изданию Exxpress.

«Самое главное требование - сохранять открытыми каналы связи. Когда я встречаюсь со своим российским коллегой, меня обычно оскорбляют многие европейские коллеги и Брюссель. Но, по моему мнению, нет никакой надежды на мир, если мы не будем держать каналы связи открытыми», - поделился своим мнением Сийярто.

Говоря о поставках оружия Киеву, венгерский министр отметил, что они продлевают конфликт, а чем дольше он длится, тем гибнет большее число людей.

«В-третьих, воюющим сторонам следует предложить сесть за стол переговоров и прийти к мирному соглашению. Это самое важное», - предложил он.

Сийярто отметил, что Венгрия смотрит с особой точки зрения на украинский конфликт, желая его завершения. На Украине есть большая венгерская община, «члены которой вербуются в украинскую армию и отправляются на фронт, где погибают».

Как сообщалось 12 января, в Вашингтоне объявили об окончании поставок оружия и военной техники Киеву. Согласно заявлению координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, у США нет на это денег в бюджете.