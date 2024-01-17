Жителей Белгорода предупредили о ракетной опасности

В двух городах Белгородской области предупредили жителей о ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Валуйках запущено оповещение ракетной опасности», - говорится в сообщении.

Гладков рекомендовал тем, кто находится дома, не подходить к окнам, а лучше укрыться в помещениях со сплошными стенами, где их и вовсе нет. например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Тех, кто оказался на улице, он призвал спуститься в укрытие или найти любое другое безопасное место.

Ранее жители села в Белгородской области остались без света из-за повреждения ЛЭП в результате обстрела ВСУ. Кроме того, все школы, которые находятся на расстоянии до 20 километров от границы с Украиной, перейдут на дистанционный формат обучения в третьей четверти.