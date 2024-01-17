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Все школы Белгородской области в пределах 20 км от границы перейдут на дистант

В Яковлевском городском округе родители проголосовали за очное обучение детей, поэтому в нескольких школах его возобновят.
Елизавета Егорова 2024-01-17 21:57:01
© Фото: Stefan Kiefer imageBROKER.com Globallookpress

Все школы в Белгородской области, которые находятся в пределах 20 километров от границы с Украиной, переведут на дистанционное обучение в третьей четверти учебного года. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В 20-километровой зоне от границы с Украиной все школы проводят третью четверть в дистанционном режиме», - цитирует RT слова Гладкова.

В населенных пунктах, расположенных дальше от границы, дистанционное обучение введут в течение месяца, а также спросят всех родителей на счет согласия с такой формой обучения.

В Яковлевском городском округе большая часть родителей предпочла очное обучение, поэтому в некоторых школах его возобновят.

Ранее стало известно, что власти Белгородской области продлили школьные каникулы до 19 января. Кроме того, до этой даты в регионе изменились часы работы детских дошкольных учреждений, высших и средних учебных заведений.

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