Жители села в Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ

В результате обстрела ВСУ село Репяховка в Белгородской области оказалось обесточено. Об этом сообщает «360» со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Отмечается, что снаряды противника задели линию ЛЭП на окраине села Репяховка в Краснояружском районе.

«Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты села Репяховка», - говорится в сообщении.

Гладков добавил, что никто не пострадал, а ликвидация последствий начнется после согласования действий с Минобороны России.

В ночь на 17 января над Белгородской областью российские средства ПВО уничтожили семь украинских ракет «Ольха» и четыре беспилотника. Утром были ликвидированы еще четыре снаряда РСЗО Vampire. В полдень ВС РФ обнаружили и уничтожили вражеский дрон самолетного типа.

Ранее в Белгороде установили 22 защищенные остановки из бетонных конструкций. При этом 21 из них укрепили мешками с песком. Кроме того, планируется установить остановки из модульных конструкций. Всего, по словам Гладкова, ожидается установить 400 защищенных остановок.