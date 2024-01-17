В школе в Петербурге выявили 43 случая кишечной инфекции

В петербургской школе №260, которая располагается в Адмиралтейском районе, выявили более 40 случаев кишечной инфекции. Об этом сообщает RT со ссылкой на городское Управление Роспотребнадзора.

«По состоянию на 19:30 зарегистрировано 43 случая кишечной инфекции», - следует из сообщения.

Отмечается, что все заболевшие находятся на амбулаторном лечении. Причины возникновения очага выясняются. В школе проводят противоэпидемические мероприятия.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ на 78% за неделю. Всего зафиксировано 939 тысяч случаев заболевания.

Инфекционист Сапронов в беседе со «Звездой» напомнил, что антибиотики не помогают справиться с COVID и ОРВИ. В таких случаях врач назначает антивирусную или антибактериальную терапию.