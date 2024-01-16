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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 78% за неделю

На прошлой неделе в России гриппом или ОРВИ заболели 939 тысяч человек, что на 78% больше, чем на предыдущей неделе.
Елизавета Егорова 2024-01-16 17:32:01
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

На прошлой неделе в России выросло число заболевших гриппом и ОРВИ на 78%. По данным Роспотребнадзора, в этот период врачи зафиксировали 939 тысяч случаев заболевания.

«На второй неделе 2024 года отмечен прогнозируемый рост заболевания гриппом и ОРВИ - 939 тысяч случаев, что на 78% больше, чем на предыдущей неделе», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Четверть всех заболевших находятся в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге.

Ковидом на прошлой неделе заразились больше 27 тысяч человек, что на 12,6% больше, чем на предыдущей неделе.

Ранее заведующий инфекционным отделением №2 ЦКБ Управления делами президента РФ Георгий Сапронов в разговоре со «Звездой» напомнил россиянам, что перенесенный COVID-19 не является гарантией защиты от заражения гриппом. Он также упомянул, что антибиотики не способны облегчить симптомы ковида.

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