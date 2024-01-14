Инфекционист Сапронов напомнил о бесполезности антибиотиков при COVID и ОРВИ

Перенесенный коронавирус не может гарантировать человеку защиту от вируса гриппа. Об этом заявил заведующий инфекционным отделением №2 Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ Георгий Сапронов.

«Если вы выздоровели от COVID, к сожалению, это не защищает вас от гриппа. Защитить от гриппа может только прививка», - сказал он в разговоре со «Звездой».

Эксперт также отметил, что антибиотики бесполезны при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ).

«Мы хорошо знаем, что при острых респираторных вирусных инфекциях, включая ковид и грипп, антибиотики не работают. Мы их не назначаем. Безусловно, в первую очередь нужно поговорить с профессионалом, то есть с врачом, кто определит необходимость назначения противовирусной или антибактериальной терапии», - объяснил собеседник телеканала.

Кроме того, инфекционист напомнил о принципе сезонности, который присущ вирусу гриппа и ОРВИ.

«Почему мы сейчас говорим о тридемии (одновременное заболевание гриппом, COVID-19 и ОРВИ. - Прим. ред.)? Все-таки для вируса гриппа и респираторных инфекций характерна сезонность, для ковида сезонности, как мы знаем, как таковой нет. Он больше обусловлен эпидемическими факторами. Стали больше ездить на границу - стали больше привозить чужие вирусы», - заключил Сапронов.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что риск заразиться сразу тремя вирусами и болеть ими по очереди непрерывно наиболее высок у людей с сопутствующими заболеваниями, снижающими иммунитет. В частности, речь идет о сахарном диабете, бронхиальной астме, заболеваниях сосудистой системы, иммунной системы. Также осторожными следует быть людям, которые получают химиотерапию.