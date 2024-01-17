Названа возможная причина пожара на полиэфирном заводе в Ростовской области

Мощный взрыв в промзоне города Шахты Ростовской области зафиксировали камеры наблюдения. Обломки взмыли высоко в небо. В домах окрестных районов дрожали оконные стекла. Мало кто ожидал чего-то подобного, ведь предприятие производило наполнитель для подушек и матрасов.

Взрыв произошел в 11:10. Сразу начался пожар. Огонь быстро охватил тысячу квадратных метров. Огромный столб дыма поднялся высоко в небо. На место происшествия выехали все пожарные подразделения города.

Огонь еще горел, когда в сети начали обсуждаться самые разные версии о причинах взрыва и пожара. Губернатор Ростовской области Василий Голубев официально заявил, что никакого внешнего воздействия не было. Также глава региона назвал точное количество пострадавших - 10 человек. Шестерых госпитализировали в шахтинские больницы, двоих доставили в Ростов-на-Дону.

Сейчас густой едкий дым над полиэфиным заводом уже рассеялся, но пожарные продолжают работать. Они проливают территорию. Взрыв, который стал причиной пожара, был такой мощности, что элементы обшивки завода разлетелись больше, чем на сотню метров. Что касается самого здания, оно сейчас просвечивается буквально насквозь.

На ликвидацию открытого горения ушло около двух часов. По одной из предварительных версий, на заводе во время ремонтных работ взорвался ребойлер-теплообменник. Усугубить последствия могла кислота, которая используются для производства наполнителей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». С момента открытия Шахтинский полиэфирный завод проработал чуть более полугода. Теперь о восстановлении предприятия речи не идет.