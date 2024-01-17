Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах выросло до 10 человек

По меньшей мере 10 человек пострадали при пожаре на полиэфирном заводе в Ростовской области. Оперативные сведения о последствиях ЧП сообщил губернатор региона Василий Голубев, передает «360».

«По последним данным, в результате пожара на заводе в Шахтах пострадали 10 человек», - рассказал глава области.

По информации медицинских служб, шесть человек получили тяжелые ожоги и травмы. Состояние двух человек вызывает опасение, врачи приняли решение о срочном переводе этих пациентов в ожоговый центр в Ростов.

«Остальным пострадавшим, которые получили травмы легкой степени, оказана помощь в травмпункте БСМП Шахт, они отпущены домой», - рассказал Голубев.

Ранее сообщалось о двух пострадавших во время пожара, произошедшего сегодня на Шахтинском полиэфирном заводе в поселке Гидропривод в Ростовской области. Возгорание началось с цеха по производству наполнителей для матрасов и подушек. Это новое подразделение Шахтинского полиэфирного завода - цех открыли летом 2023 года.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Очевидцы говорят, что пожару предшествовал взрыв. В тушении огня участвовали 17 пожарных экипажей.