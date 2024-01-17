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Уголовное дело завели после ЧП на заводе под Ростовом, где пострадали 10 человек

В СКР по факту пожара, в котором пострадали 10 человек, возбудили уголовное дело.
Ирина Елагина 2024-01-17 17:31:01
© Фото: МЧС РФ

Экипажам службы пожаротушения удалось локализовать крупный пожар на полимерном заводе в Шахтах и не допустить распространение огня. По информации МЧС, площадь возгорания составила 360 «квадратов».

Напомним, что сегодня днем пламя объяло помещения одного из цехов полимерного завода в Шахтах Ростовской области. Пострадали по меньшей мере 10 работников предприятия, шестеро из них получили множественные ожоги и иные травмы, двух человек в экстренном порядке перевезли для оказания высококвалифицированной медпомощи в Ростов.

Причина пожара пока не установлена. Высказывается версия взрыва в паровоздушном реакторе - очевидцы говорят, что слышали грохот.

Для расследования всех обстоятельств ЧП в СКР возбудили уголовное дело. Случившееся пока квалифицируют как нарушение требований охраны труда (ч. 1 ст. 143 УК РФ).

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