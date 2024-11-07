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В Кремле ответили на вопрос о возобновлении контактов с США

Президент РФ готов к контактам с любыми странами, желающими наладить диалог с Россией, отметил Дмитрий Песков.
Алексей Курильченко Константин Коковешников 2024-11-07 18:05:10
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский лидер Владимир Путин готов  к налаживанию контактов со всеми желающими странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Звезды» о готовности наладить диалог с Вашингтоном после избрания Дональда Трампа президентом США.

«Президент Путин неоднократно говорил, что он готов и к установлению, и к продолжению, и к расширению контактов со всеми, кто готов это делать с Россией на основе равноправия, уважения друг к другу и принятия во внимание интересов и озабоченностей. Президент Путин был и остается открытым к таким контактам», - заявил Песков.

Напомним, что в ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что «хорошо ладит» с Владимиром Путиным и готов обсуждать с ним тему украинского конфликта. В Кремле отметили, что общение Путина и Трампа может состояться до инаугурации республиканца.

#сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #Дмитрий Песков #наш эксклюзив
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