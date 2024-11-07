Песков не согласился с тем, что Путин «съест Трампа»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил несогласие с вице-президентом США Камалой Харрис, которая заявила, что российский лидер Владимир Путин «съест Трампа» на ланч.

«Путин не ест людей», - пояснил Песков.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп снова победил на президентских выборах. Он получил 277 голосов выборщиков, в то время как за его оппонента Камалу Харрис проголосовали 226 человек. В Кремле не исключили возможности общения Путина и Трампа до инаугурации.