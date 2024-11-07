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Песков не согласился с тем, что Путин «съест Трампа»

Пресс-секретарь объяснил, что российский президент «не ест людей».
Анастасия Бобылева 2024-11-07 18:51:50
© Фото: © White House, Flickr.com, Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил несогласие с вице-президентом США Камалой Харрис, которая заявила, что российский лидер Владимир Путин «съест Трампа» на ланч.

«Путин не ест людей», - пояснил Песков.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп снова победил на президентских выборах. Он получил 277 голосов выборщиков, в то время как за его оппонента Камалу Харрис проголосовали 226 человек. В Кремле не исключили возможности общения Путина и Трампа до инаугурации.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #Дмитрий Песков
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