Цех с наполнителями для матрасов и подушек горит на заводе под Ростовом

В Ростовской области горит шахтинский завод «Авангард», на котором производится полиэфирное волокно. Об этом сообщили «Звезде» в МЧС.

По информации ведомства, возгорание произошло в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

«Или прилетело, или что-то взорвалось. У нас стекла повыбивало», - сказал один из работников завода.

Местные жители сообщили, что перед пожаром со стороны завода послышался взрыв. После этого из зданий завода повалил черный дым. Жилые дома при взрыве не пострадали.