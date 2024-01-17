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Цех с наполнителями для матрасов и подушек горит на заводе под Ростовом

Очевидцы говорят, что перед пожаром был слышен взрыв.
Никита Черненко 2024-01-17 12:04:01
© Фото: Стоп Шахты, Telegram © Видео: Стоп Шахты, Telegram

В Ростовской области горит шахтинский завод «Авангард», на котором производится полиэфирное волокно. Об этом сообщили «Звезде» в МЧС.

По информации ведомства, возгорание произошло в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

«Или прилетело, или что-то взорвалось. У нас стекла повыбивало», - сказал один из работников завода.

Местные жители сообщили, что перед пожаром со стороны завода послышался взрыв. После этого из зданий завода повалил черный дым. Жилые дома при взрыве не пострадали.

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