Два человека пострадали при пожаре на заводе в Ростовской области

Два человека получили травмы в результате пожара на полиэфирном заводе в поселке Гидропривод в Ростовской области. Об этом сообщили в МЧС России.

В ведомстве заявили о локализации пожара на площади в 360 квадратных метров. На месте происшествия работают 58 огнеборцев и 17 единиц техники, причины возгорания пока не выяснены.

Пожар произошел в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на Шахтинском полиэфирном заводе, открывшемся летом 2023 года. Как сообщают местные жители, до пожара со стороны завода раздался взрыв.