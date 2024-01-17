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Два человека пострадали при пожаре на заводе в Ростовской области

Возгорание локализовано на площади 360 квадратных метров.
Никита Черненко 2024-01-17 12:40:01
© Фото: Стоп Шахты, Telegram

Два человека получили травмы в результате пожара на полиэфирном заводе в поселке Гидропривод в Ростовской области. Об этом сообщили в МЧС России.

В ведомстве заявили о локализации пожара на площади в 360 квадратных метров. На месте происшествия работают 58 огнеборцев и 17 единиц техники, причины возгорания пока не выяснены.

Пожар произошел в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на Шахтинском полиэфирном заводе, открывшемся летом 2023 года. Как сообщают местные жители, до пожара со стороны завода раздался взрыв.

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