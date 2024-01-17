Блинкен заявил, что у США нет «волшебного горшочка», чтобы финансировать Киев

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал об имеющихся у страны возможностях финансировать Украину. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу CNBC на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, у Вашингтона нет «волшебного горшочка», чтобы можно было выделять деньги киевскому режиму без согласования запросов в конгрессе.

«Послушайте, нет волшебного горшочка с деньгами», - приводит RT слова Блинкена.

Двенадцатого января в США заявили, что прекращают снабжение Киева военной техникой и оружием. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби пояснил причину отказа от финансирования отсутствием бюджетных средств на эти программы. Кирби добавил, что Соединенные Штаты выдали последний пакет из имеющихся у них запасов, на поддержку которого имелось финансирование.

Днем позже президент Джо Байден пригрозил, что республиканцы «за многое заплатят», если не одобрят помощь киевскому режиму. Во время общения с журналистами у Белого дома он ответил на вопрос, что будет дальше с поддержкой Украины.