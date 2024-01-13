Байден: республиканцы «за многое заплатят», если не одобрят помощь Киеву

Если представители Республиканской партии в Конгрессе США не поддержат проект финансовой помощи киевскому режиму, им «придется за многое заплатить». Такое заявление сделал президент страны Джо Байден в ходе беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

«Если мои коллеги-республиканцы не обеспечат финансирование Украины, им придется за многое заплатить», - сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, что будет дальше с поддержкой Украины.

У Байдена также спросили, как он оценивает выборы на Тайване. Глава Белого дома ответил, что Вашингтон «не поддерживает независимость» острова. Помимо этого, американскому лидеру задали вопрос о том, может ли он назвать ситуацию на южной границе страны кризисной.

«Я бы хотел, чтобы они отреагировали. Я давил на них - моих коллег-республиканцев - с тех пор, как вступил в должность президента. Я думаю, нам необходимо внести серьезные изменения на границе», - приводит его слова пресс-пула Белого дома.

Президент США добавил, что готов внести существенные изменения. Он отметил, что переговоры по этому вопросу идут уже пять недель.

Ранее американская газета The Washington Post писала, что Украину ждут ужасающие последствия, если политические силы в США не придут к соглашению о предоставлении Киеву дополнительной помощи. При этом, как отмечает издание, последствия будут просто катастрофическими: без поддержки Соединенных Штатов Киев потерпит поражение, а Вашингтон значительно ослабнет в качестве мирового лидера. Фактически это будет означать конец глобального лидерства США. В четверг, 11 января, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон прекращает поставки оружия и военной техники Украине. По его словам, причиной отказа от финансирования является отсутствие бюджетных средств на такие программы.