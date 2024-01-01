МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ в ночь на 1 января совершили массированный обстрел Донецка

В центре Донецка появились жертвы обстрела украинских боевиков.
Елизавета Егорова 2024-01-01 01:05:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

Украинские националисты в ночь на 1 января совершили массированный обстрел Донецка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Донецкой Народной Республики (ДНР). В центре города есть жертвы.

«В центре города из-за обстрела есть жертвы. Количество уточняется», - передает агентство.

Вечером 31 декабря ВСУ выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка 20 ракет из РСЗО в период с 22:25 до 22:33 по московскому времени.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные предотвратили планируемые атаки украинских боевиков в период новогодних праздников. Удары нанесли по РСЗО HIMARS американского происхождения. Уничтожены две установки.

#в стране и мире #Донецк #ВСУ #атака #жертвы #массированный удар
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»