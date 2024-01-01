ВСУ в ночь на 1 января совершили массированный обстрел Донецка

Украинские националисты в ночь на 1 января совершили массированный обстрел Донецка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Донецкой Народной Республики (ДНР). В центре города есть жертвы.

«В центре города из-за обстрела есть жертвы. Количество уточняется», - передает агентство.

Вечером 31 декабря ВСУ выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка 20 ракет из РСЗО в период с 22:25 до 22:33 по московскому времени.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные предотвратили планируемые атаки украинских боевиков в период новогодних праздников. Удары нанесли по РСЗО HIMARS американского происхождения. Уничтожены две установки.