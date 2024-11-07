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Патрушев предложил увеличить пошлины на импортное вино до 50%

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев предложил найти источник финансирования российских виноградарей в увеличении импортных пошлин.
Дарина Криц 2024-11-07 14:21:56
© Фото: ТРК «Звезда»

На поставки вина из недружественных стран можно наложить обновленную пошлину, размер которой предлагается увеличить до 25% и даже до 50%. С таким предложением выступил вице-премьер России Дмитрий Патрушев.

Он также призвал не занимать жесткую позицию по поводу запретительных пошлин. Об этом он рассказал на пленарной сессии Российского винодельческого форума.

«Возвращаясь к пошлине на иностранное вино, нам источник нужен. А если мы поставим запретительную пошлину, то источника не будет. Я согласен, что пошлина 25% должна быть увеличена. Может, до 30%, может, до 40%, может, до 50%», - предложил Патрушев.

По его идее, эта мера позволит получить источник финансирования для развития именно российского виноградарства.

Прежде российские производители вина - Ассоциация виноградарей и виноделов России - предложили установить ввозную пошлину для вин из стран Североатлантического альянса в 200%.

В конце мая этого года руководитель ГУ Федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора подтвердил обсуждение вопроса увеличения пошлин и добавил, что ключевая проблема заключается в пороге повышения пошлин.

#в стране и мире #Дмитрий Патрушев #недружественные страны #импортные пошлины #поставки вина
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