В России обсуждают повышение ввозных пошлин на вино

В России обсуждается идея повышения ввозных таможенных пошлин на вино, заявил начальник ГУ Федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора. Вопрос находится на рассмотрении в ведомствах, основная проблема заключается в пороге повышения пошлин. По словам Чморы, у каждого такого вопроса есть сторонники и противники.

«Соотношение недружественных стран ко всем иным по объемам ввоза вина составляет 64%. Как сегодня уже говорили, 68% - это доля выручки, 64% - это, по сути, весовый натуральный объем», - цитируют его ТАСС.

Напомним, в России с прошлого года действует режим повышенных ввозных пошлин на вина из недружественных стран, с 1 августа пошлина была увеличена с 12,5% до 20%. Ее действие также продлено на весь текущий год. Однако данная мера не остановила ввоз вина в страну, импорт в 2024 году даже вырос.

Ранее в Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) призвали повысить ввозные пошлины на вино из стран НАТО до 200% в рамках мер по защите российского производителя. Однако не все эксперты разделяют эту идею. Одна из причин — специфические особенности нашего климата, из-за которого дольше созревает ягода и меньше остается времени на ее сбор. Однако отечественный продукт не уступает зарубежному. Солнечный напиток, который производят у нас, уже конкурент европейским винам.