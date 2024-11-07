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ВСУ потеряли более 150 боевиков за сутки действий на Курском направлении

Также российские войска уничтожили танк, орудие полевой артиллерии, автомобиль и четыре миномета.
2024-11-07 13:35:16
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что неприятель лишился более 150 военнослужащих за сутки боевых действий на Курском направлении. 

Кроме этого, российские войска смогли уничтожить один вражеский танк и автомобиль. Потери противника в артиллерии составили одно полевое орудие и четыре миномета. 

Также российское оборонное ведомство сообщает о нанесении успешного удара летчиками армейской авиации на вертолетах Ка-52М. Они уничтожили украинскую бронетехнику в приграничных территориях Курской области. 

Есть у Вооруженных сил России успехи и на других направлениях - так, например, они освободили населенный пункт Кременная Балка на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ВСУ #Украинские боевики #Потери противника #Курское направление
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