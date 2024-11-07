ВСУ потеряли более 150 боевиков за сутки действий на Курском направлении

Минобороны России сообщает, что неприятель лишился более 150 военнослужащих за сутки боевых действий на Курском направлении.

Кроме этого, российские войска смогли уничтожить один вражеский танк и автомобиль. Потери противника в артиллерии составили одно полевое орудие и четыре миномета.

Также российское оборонное ведомство сообщает о нанесении успешного удара летчиками армейской авиации на вертолетах Ка-52М. Они уничтожили украинскую бронетехнику в приграничных территориях Курской области.

Есть у Вооруженных сил России успехи и на других направлениях - так, например, они освободили населенный пункт Кременная Балка на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.