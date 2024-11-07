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Российские войска освободили Кременную Балку на территории ДНР

Населенный пункт удалось освободить в результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр».
2024-11-07 12:15:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Кременная Балка на территории Донецкой Народной Республики.

В оборонном ведомстве уточнили, что населенный пункт был взят под контроль благодаря успешным наступательным действиям подразделения группировки войск «Центр».

Также в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции сказано, что в течение суток наши войска били по военному аэродрому, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, складам вооружения и боеприпасов ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах.

В Минобороны назвали потери украинской стороны с начала спецоперации. По данным ведомства, ВСУ за этот период времени потеряли 648 самолетов, 283 вертолета, 35 353 беспилотника, 585 ЗРК, 19 071 танк и бронемашину, 1 484 РСЗО, 17 418 орудий полевой артиллерии и минометов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ДНР #ВСУ #МО РФ #СВО #Кременная Балка
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