Экипажи Ка-52М превратили в обломки технику ВСУ в курском приграничье

Минобороны России сообщает об успешном авиаударе в приграничье Курской области. Его нанесли экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М.

Российское оборонное ведомство уточнило, что удары были нанесены авиаракетами по заранее разведанным целям.

Применив вооружение, экипажи выполнили противоракетный маневр. Еще они выпустили тепловые ловушки против потенциальных вражеских ракет ПЗРК. После этого летчики благополучно вернули вертолеты на площадку вылета.

Передовой авианаводчик доложил, что личный состав и бронетехника ВСУ были уничтожены в результате удара.

Ранее сообщалось, что экипаж российского вертолета Ми-28 разнес опорный пункт ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.