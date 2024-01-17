Автоэксперт Сажин оценил эффективность добавления поваренной соли в омывайку

Чтобы лобовое стекло машины даже в условиях слякоти и снегопада оставалось чистым, не стоит экономить и добавлять для незамерзания омывайкии поваренную соль. Автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал «Звезде» зимний лайфхак.

«Если не жалко насосы бачка омывателя, которые внутри находятся, то в принципе почему бы и нет, можно добавить соль или морскую воду залить. Поваренная соль может ведь разъесть и кузов. Я бы не стал использовать соль», - пояснил эксперт.

Сажин привел несколько аргументов в пользу покупки качественной омывайки, чтобы не рисковать и не ездить вслепую с грязным стеклом.

«Я бы залил нормальную незамерзающую жидкость, которая соответствует температурным показателям. Это минус 25 градусов. Или минус 8, когда снег идет, дорогу чем-то посыпали. Хорошая незамерзающая жидкость, соответствующая температурным показателям, подойдет. Все остальное - это в целях экономии. Скупой платит дважды, глупый - трижды, а дурак - всю свою жизнь», - подчеркнул специалист.

Он добавил, что в самые крепкие морозы, в пределах минус 30, незамерзайка вообще не нужна, так как дорога сухая, ничего не летит из-под колес.

Ранее автоэксперт рассказал, что делать в случае промерзания тормозных колодок и чем плохо для машины оставаться без движения под снегом.