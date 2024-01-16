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Эксперт Сажин дал совет не ставить авто на ручник в мороз, чтобы спасти колодки

Автоэксперт пояснил, что проблем с тормозами можно избежать, если в крепкий мороз не парковать машину на ручнике.
Ирина Елагина 2024-01-16 12:40:01
© Фото: David R. Frazier, Danita Delimont, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Тормозные колодки можно спасти в сильный мороз, если отказаться от ручника при парковке. Автоэксперт Владимир Сажин поделился со «Звездой» советами.

«Тормозные колодки повреждаются только в том случае, если машина стоит на стояночном тормозе. От этого колодки сжимаются», - пояснил эксперт.

Сажин уточнил, что в сильный мороз колодки может «прихватить», но есть простой способ разблокировки.

«Если не помогает тронуться с места разблокировка колес, можно аккуратно постучать по барабанным дискам, и машина сможет поехать», - рассказал специалист.

Сажин раскритиковал автовладельцев, которые используют горячую воду для разблокировки тормозных колодок.

«Лить горячую воду на диски я бы не стал. Колодки ручника находятся внутри диска, и нужно еще знать, куда лить воду. А во-вторых, это не всегда помогает», - предупредил эксперт.

Ранее Владимир Сажин дал несколько советов, как правильно эксплуатировать автомобиль зимой и не повредить двигатель и почему не стоит превращать машину в «подснежник».

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