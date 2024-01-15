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Автоэксперт Сажин дал простые советы, как помочь машине пережить морозы

Эксперт советует беречь двигатель, но даже если машина на зиму остается «на приколе», ее периодически нужно прогревать.
Ирина Елагина 2024-01-15 15:27:01
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Сильные морозы и снегопады - серьезное испытание для автомобиля, и без особой надобности машиной пользоваться не стоит, чтобы не повредить двигатель. Об этом «Звезде» рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

«Без нужды машину заводить не надо. Холодные пуски вредят двигателю», - заявил специалист.

При этом эксперт считает, что нельзя и просто бросить машину во дворе на весь зимний период. Как минимум ее надо очищать от снега, чтобы соседи не забеспокоились и не вызвали эвакуатор.

«Если машина стоит, "подснежник" , то ее в любом случае надо выходить и очищать от снега , чтобы было видно, что она не бесхозная стоит», - посоветовал эксперт.

Кроме того, машину нужно прогревать в течение зимы, но, конечно, не в мороз.

«Чтобы резинки поработали, стали мягче, чтобы колодки не заржавели, чтобы все рабочие жидкости поработали, нужно немного проехать, чтобы машина поработала. Не обязательно кружочек, даже просто вперед-назад», - добавил эксперт.

Он подчеркнул, что сам он «в морозы и обильные снегопады не стал бы эксплуатировать транспортное средство».

Напомним, что январь в России начался с суровых морозов и обильных снегопадов, но, по прогнозу метеорологов, к Крещению значительно потеплеет - возможно, до нулевой отметки.

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