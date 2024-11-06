МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

AP: Трамп победил в двух из семи колеблющихся штатов

Республиканец Трамп победил в Пенсильвании и Северной Каролине, дающих 35 голосов выборщиков, также он лидирует в Джорджии, Мичигане, Аризоне, Висконсине и Неваде.
Марина Крижановская 2024-11-06 09:35:07
© Фото: © Jeremy Hogan, Keystone Press Agency, Global Look Press

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил в двух колеблющихся штатах. Также заметно его лидерство в других пяти таковых. Речь идет о штатах Пенсильвания и Северная Каролина. Они дают 19 и 16 голосов выборщиков соответственно. Информацию приводит агентство Associated Press.

Перечень так называемых колеблющихся штатов меняется. В этом году, помимо Пенсильвании и Северной Каролины, это Джорджия с 16 голосами выборщиков, Мичиган (15), Аризона (11), Висконсин (10) и Невада (6).

К настоящему времени все избирательные участки закрылись. Идет подсчет голосов.

Немногим ранее сообщалось о том, что республиканец Трамп пробился в лидеры в Пенсильвании. Тогда речь шла об уже полученных им 51,1% голосов.

Его оппонент, кандидат от Демократической партии Камала Харрис, на тот момент набрала 48,0% голосов. По традиции, берущей свое начало с 1948 года, победа в Пенсильвании означает победу в общенациональной гонке. 

В целом победа Трампа в нынешней борьбе за кресло президента оценивается аналитиками в более чем 95%. Шансы Харрис, по мнению специалистов, равны 3,4%.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Лидерство #выборы-2024 #колеблющиеся штаты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 