AP: Трамп победил в двух из семи колеблющихся штатов

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил в двух колеблющихся штатах. Также заметно его лидерство в других пяти таковых. Речь идет о штатах Пенсильвания и Северная Каролина. Они дают 19 и 16 голосов выборщиков соответственно. Информацию приводит агентство Associated Press.

Перечень так называемых колеблющихся штатов меняется. В этом году, помимо Пенсильвании и Северной Каролины, это Джорджия с 16 голосами выборщиков, Мичиган (15), Аризона (11), Висконсин (10) и Невада (6).

К настоящему времени все избирательные участки закрылись. Идет подсчет голосов.

Немногим ранее сообщалось о том, что республиканец Трамп пробился в лидеры в Пенсильвании. Тогда речь шла об уже полученных им 51,1% голосов.

Его оппонент, кандидат от Демократической партии Камала Харрис, на тот момент набрала 48,0% голосов. По традиции, берущей свое начало с 1948 года, победа в Пенсильвании означает победу в общенациональной гонке.

В целом победа Трампа в нынешней борьбе за кресло президента оценивается аналитиками в более чем 95%. Шансы Харрис, по мнению специалистов, равны 3,4%.