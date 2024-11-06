Трамп обогнал Харрис в колеблющейся Пенсильвании после подсчета 47% голосов

По результатам подсчета 47% голосов в штате Пенсильвания кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп начал лидировать. По информации NBC News, он получает уже 51,1% (2 187 376 голосов). Его оппонент, кандидат от Демократической партии Камала Харрис, набирает там 48,0% (2 054 209 голосов).

«Республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис сразятся в Пенсильвании за 19 голосов Коллегии выборщиков штата. Штат стал полем ожесточенной битвы, которая будет иметь решающее значение для определения победителя в этом году», - написали журналисты телеканала.

Американский штат Пенсильвания исторически относится к числу так называемых колеблющихся субъектов США. Ее жители не отдают явного предпочтения какой-то одной партии.

Кроме того, Пенсильвания обеспечит лидера 19 голосами выборщиков, что больше относительно любого другого колеблющегося штата.

За последние 76 лет сложилась традиция - победа в этом штате означает победу в общенациональной гонке. На выборах в 2016 году Дональд Трамп победил в этом субъекте Соединенных Штатов, но уже в 2020 году ему пришлось уступить.

Немногим ранее приводились первые данные о голосовании после закрытия избирательных участков. Республиканец Дональд Трамп лидировал в штатах Кентукки и Индиана.

При этом другой телеканал - CBS News - сообщил о 30 зафиксированных ложных сообщениях о минировании. Большая часть из них пришлась на штат Джорджию.