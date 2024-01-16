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МО РФ показало кадры сдачи в плен украинских боевиков на Запорожском направлении

На видео можно заметить, как военнослужащие ВСУ складывают оружие и с поднятыми руками покидают свои позиции.
2024-01-16 09:05:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации показало кадры сдачи в плен украинских военнослужащих на Запорожском направлении.

На снятом с коптера видео можно заметить, как украинские военнослужащие, сложив оружие и подняв руки вверх, покидают свои позиции и сдаются в плен бойцам Вооруженных сил России.

Ранее российские военные показали захват пленных при штурме позиций ВСУ на Купянском направлении. Кадры боевых действий наших штурмовиков показало российское оборонное ведомство. Один из пленных рассказал, что не хочет участвовать в боевых действиях, его мобилизовали и отправили почти без обучения в зону активных боевых действий.

До этого украинских боевиков захватывали в плен ставропольские десантники у населенного пункта Вербовое. Российские бойцы вплотную приблизились к позициям противника и забросали блиндаж ручными осколочными гранатами.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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