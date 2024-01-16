Бойцы показали захват пленных при штурме позиций ВСУ на Купянском направлении

Бойцы штурмового подразделения группировки войск «Запад» захватили позиции противника и взяли в плен военнослужащих ВСУ на Купянском направлении в зоне спецоперации. Кадры боевых действий наших штурмовиков показало Минобороны РФ.

На видео попали выдвижение и боевая работа российских военнослужащих, а также пленение ими боевиков, находящихся на передовом наблюдательном пункте. Штурмовики без особого труда забрали опорный пункт, оказали помощь раненым и отправили в свой тыл группу военнослужащих противника, которые рассказали много полезной информации. На кадрах видно, как четко действуют наши штурмовики, а также как без сопротивления сдают позиции военнослужащие ВСУ.

Наши бойцы рассказали о боях за каждый блиндаж с разветвленной системой сообщений, а также о результатах наблюдения за поведением противника.

«У нас было три группы. Заходили с трех направлений, разными дорогами. Одна из групп уже в этот момент находилась непосредственно в тылу противника. Они забрались туда незаметно и ждали, когда будет удачный момент и поступит команда. И затем они пошли в атаку, с противником завязался стрелковый бой. Тогда противник понял, что оказался в окружении, и бойцы начали сдаваться», - рассказал командир штурмовой группы с позывным «Ларек».

Командир добавил, что один из военнослужащих, которого обнаружила его группа, не хотел участвовать в боевых действиях и сразу сдал оружие. Он был мобилизован, и его без какого-либо обучения, по словам нашего бойца, забросили в зону СВО. Пленный рассказал нашим штурмовикам об обстановке в рядах ВСУ.

«ВСУ на позициях находятся без связи, нет никакого сообщения между собой. Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что бойцов его подразделения забросили на позиции, дали им небольшое количество оружия, немного воды и еды. Там они сидели и отстреливались», - передал его слова «Ларек».

​Российские штурмовики на Купянском направлении работают на наиболее сложных участках фронта. Они поражают цели огнем из танков и боевых машин пехоты, а также при помощи артиллерийских орудий, минометов и стрелкового оружия.

Ранее штурмовики группировки войск «Центр» завершили курс интенсивной боевой и тактической подготовки. Военнослужащих готовили инструкторы с богатым боевым опытом.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.