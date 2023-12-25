Ставропольские десантники захватили в плен четверых бойцов ВСУ у Вербового

Пленных выводят на российские позиции при помощи двух дронов, один из которых выступает в качестве проводника, а второй контролирует боевиков, предотвращая их возможный побег.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Ставропольские десантники заняли опорный пункт боевиков у населенного пункта Вербовое, а также захватили в плен четверых украинских военнослужащих. Бойцам удалось вплотную приблизиться к позициям врага и забросать блиндаж ручными осколочными гранатами. Обескураженный противник был обезоружен и вышел из укрытия с поднятыми руками.

«Такие ситуации бывают, что мы просто "птицей" с ВОГами висим над ними, а вторым дроном показываем, куда идти. И они выходят за ней по полю. "Птицей" показываем вверх-вниз и они идут. Убежать не получится. Выводили через поле четверых, вели "птицами". Важную информацию получили, важные цели отработали, плюсов много», - рассказал оператор БПЛА с позывным «Санта».

Пленных боевиков вывели на позиции Ставропольских десантников также при помощи дронов, за которыми они послушно шли, пока их не приняли российские военнослужащие.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что в последнее время количество военнослужащих ВСУ, добровольно сложивших оружие, значительно увеличилось.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.