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Ставропольские десантники захватили в плен четверых бойцов ВСУ у Вербового

06:00 25.12.2023
Пленных выводят на российские позиции при помощи двух дронов, один из которых выступает в качестве проводника, а второй контролирует боевиков, предотвращая их возможный побег.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Ставропольские десантники заняли опорный пункт боевиков у населенного пункта Вербовое, а также захватили в плен четверых украинских военнослужащих. Бойцам удалось вплотную приблизиться к позициям врага и забросать блиндаж ручными осколочными гранатами. Обескураженный противник был обезоружен и вышел из укрытия с поднятыми руками.

«Такие ситуации бывают, что мы просто "птицей" с ВОГами висим над ними, а вторым дроном показываем, куда идти. И они выходят за ней по полю. "Птицей" показываем вверх-вниз и они идут. Убежать не получится. Выводили через поле четверых, вели "птицами". Важную информацию получили, важные цели отработали, плюсов много», - рассказал оператор БПЛА с позывным «Санта».

Пленных боевиков вывели на позиции Ставропольских десантников также при помощи дронов, за которыми они послушно шли, пока их не приняли российские военнослужащие.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что в последнее время количество военнослужащих ВСУ, добровольно сложивших оружие, значительно увеличилось.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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