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CBS: в США на выборах зафиксировали 30 ложных сообщений о минировании

В одном только штате Джорджия зафиксировали 17 ложных предупреждений.
Глеб Владовский 2024-11-06 03:01:54
© Фото: Jeremy Hogan Keystone Press Agency Globallookpress

В ходе проходящих в США президентских выборов зафиксировали не менее 30 ложных сообщений о минировании. Об этом сообщил телеканал CBS News.

«Около 30 ложных сообщений с угрозами взрыва были направлены на места, связанные с выборами, по всей стране, согласно двум источникам, знакомым с этим вопросом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в одном только штате Джорджия зарегистрировали 17 ложных угроз.

Ранее сообщалось, что в США опасаются вмешательства со стороны других стран в проходящие президентские выборы.

#сша #сообщения о минировании #минирование #президентские выборы в сша
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