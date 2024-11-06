CBS: в США на выборах зафиксировали 30 ложных сообщений о минировании

В ходе проходящих в США президентских выборов зафиксировали не менее 30 ложных сообщений о минировании. Об этом сообщил телеканал CBS News.

«Около 30 ложных сообщений с угрозами взрыва были направлены на места, связанные с выборами, по всей стране, согласно двум источникам, знакомым с этим вопросом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в одном только штате Джорджия зарегистрировали 17 ложных угроз.

Ранее сообщалось, что в США опасаются вмешательства со стороны других стран в проходящие президентские выборы.