Стали известны первые результаты выборов после закрытия участков в США

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп лидирует в штатах Индиана и Кентукки после закрытия избирательных участков. Об этом свидетельствуют подсчеты агентства Associated Press.

Отмечается, что Дональд Трамп вышел вперед в Индиане с 71,5% голосов. Камала Харрис набирает 26,7%. Пока там обработаны менее 1% бюллетеней.

В Кентукки бывший президент также вырвался вперед, он набирает 63,4%, в то время как у Харрис - 35,5%. В этом штате обработаны около 2% бюллетеней.

Ранее сайт RealClearPolitics сообщил, что Трамп обогнал Харрис в большинстве колеблющихся штатов. По данным опроса, республиканец опередил свою оппонентку в том числе на 2,8% в Аризоне, на 1,3% - в Джорджии.