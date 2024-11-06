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Харрис анонсировала речь о признании поражения

Есть информация, что вице-президент планирует позвонить Дональду Трампу и лично сообщить о своем поражении.
Таисия Кваша 2024-11-06 20:31:56
© Фото: Michael Nigro, Keystone Press Agency, Globallookpress

Кандидат в президенты США Камала Харрис, которая представляла Демократическую партию, анонсировала свою речь о признании поражения на выборах. Её выступление планируется в 00:00 часов по МСК.

Дополнительная информация не уточняется.

Также американский телеканал NBC сообщило о том, что в планах вице-президента позвонить победителю президентской гонки и сообщить о своем поражении.

Напомним, что Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах президента США. Выступая перед сторонниками в штате Флорида, он назвал полученный результат голосования «политической победой».

#сша #Трамп #Камала Харрис #выборы-2024
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