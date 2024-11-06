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Politico: у Трампа есть список людей, которым он отомстит на посту президента

В него включены действующий президент США Джо Байден, а также Камала Харрис, Барак Обама и Хиллари Клинтон.
Таисия Кваша 2024-11-06 19:54:31
© Фото: Jen Golbeck, Keystone Press Agency, Globallookpress

У избранного президента США Дональда Трампа может быть список тех, кому он обещал отомстить после инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года. Об этом сообщило издание 360.ru.

При формировании списка, который составило издание Politico, учли все негативные высказывания Трампа в адрес определенных персон. В него вошли нынешний президент Штатов Джо Байден, его сын Хантер, экс-президент Барак Обама, оппонент на президентских выборах Камала Харрис и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.

Напомним, что Дональд Трамп в интервью с The Wall Street Journal заявил, что угрожал Владимиру Путину, заявляя, что прикажет нанести удар по Кремлю, если РФ «будет гоняться за Украиной». Однако Кремль объяснил данное заявление напряженной обстановкой в США на фоне предстоящих выборов.

Сегодня стало известно о победе Дональда Трампа на выборах президента США. По данным Fox News, кандидат получил 277 голосов выборщиков, а его соперница, Камала Харрис - 226 голосов.

#сша #Трамп #Джо Байден #Хиллари Клинтон #Камала Харрис
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