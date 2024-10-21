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В Кремле раскритиковали Трампа за заявления об ударах по Москве

Дмитрий Песков отметил, что громкое заявление Трампа звучит на фоне предстоящих выборов президента США.
Алексей Курильченко 2024-10-21 12:36:45
© Фото: Guille Briceno Keystone Press Agency Globallookpress

Раскрытие бывшим президентом США Дональдом Трампом подробностей переговоров с российским лидером Владимиром Путиным прямо противоречит позиции Кремля о необходимости не предавать огласке подробности бесед столь высокого уровня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова экс-главы Белого дома об угрозах в адрес Кремля.

«Мы по-прежнему занимаем ответственную позицию в плане не предания публичности содержания разговоров, которые ведутся на высшем уровне. К нашему сожалению, целый ряд мировых лидеров такой позиции не придерживается и информационную гигиену не соблюдает. Но это на их совести», - заявил Песков журналистам.

Эмоциональное заявление Трампа представитель Кремля объяснил напряженной обстановкой в США на фоне предстоящих выборов.

Напомним, что Трамп в интервью The Wall Street Journal заявил, что угрожал Владимиру Путину, заявляя, что прикажет нанести удар по Кремлю, если РФ «будет гоняться за Украиной». Экс-президент США не отметил, когда и при каких обстоятельствах состоялся этот диалог.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Кремль #Дмитрий Песков
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