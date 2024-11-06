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Шестой сбежавший из колонии в Липецке заключенный задержан

Тургун Абдуллаев прятался в заброшенном доме в 49 км от Липецка.
Анастасия Бобылева 2024-11-06 19:17:48
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Сотрудники правоохранительных органов задержали шестого сбежавшего из колонии в Липецке заключенного. Его обнаружили в поселке Песковатский в 49 км от Липецка.

Там 28-летний Тургун Абдуллаев прятался в заброшенном доме, как сообщает источник RT.

Всего сбежавших было шестеро, товарищей Абдуллаева задержали раньше. Они выбрались с территории колонии №2 через заранее сделанный подкоп. Все беглецы приехали из Средней Азии, они были осуждены за распространение наркотиков, педофилии и изнасилования.

#в стране и мире #Заключенные #колония #побег
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