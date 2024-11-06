Шестой сбежавший из колонии в Липецке заключенный задержан

Сотрудники правоохранительных органов задержали шестого сбежавшего из колонии в Липецке заключенного. Его обнаружили в поселке Песковатский в 49 км от Липецка.

Там 28-летний Тургун Абдуллаев прятался в заброшенном доме, как сообщает источник RT.

Всего сбежавших было шестеро, товарищей Абдуллаева задержали раньше. Они выбрались с территории колонии №2 через заранее сделанный подкоп. Все беглецы приехали из Средней Азии, они были осуждены за распространение наркотиков, педофилии и изнасилования.