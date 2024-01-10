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Захарова назвала тайную встречу по Украине пиаром режима Зеленского

Накануне сообщалось о тайной встрече представителей Киева с союзниками по G7 и лидерами стран «глобального Юга» в Саудовской Аравии.
Ян Брацкий 2024-01-10 09:08:01
© Фото: MFA Russia, Global Look Press

Тайная встреча по Украине, проведенная Киевом и его союзниками, является очередным пиаром режима Зеленского и не имеет никакого отношения к решению кризиса на Украине. Такую оценку дала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Это пиар режима Зеленского... это постоянная активность в информационно-политическом пространстве, в центре которой находится тема Зеленского... Это не имеет никакого отношения к разрешению украинского кризиса», - сказала Захарова в эфире Радио Sputnik.

Накануне стало известно, что в Саудовской Аравии в минувшем декабре якобы состоялась тайная встреча представителей Киева, его союзников по G7 и лидеров нескольких государств «глобального Юга». Как утверждается, некоторые украинские политики безуспешно пытались заручиться поддержкой своего плана по мирному урегулированию украинского конфликта.

#в стране и мире #Украина #Захарова #Саудовская Аравия #МИД России
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