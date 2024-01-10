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Песков назвал странным процессом обсуждение «формулы» Зеленского без России

Официальный представитель Кремля заявил, что происходят труднообъяснимые процессы.
Сергей Лебедев 2024-01-10 18:37:01
© Фото: IMAGO, Paulius Peleckis, Global Look Press

Очень странным процессом является обсуждение «мирной формулы» по Украине без участия России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, происходят труднообъяснимые процессы.

«Очень странный процесс, но ничего другого, то есть ничего серьезного в этом плане нет», - цитирует ТАСС слова официального представителя Кремля.

Напомним, ранее стало известно, что в декабре прошлого года в полной секретности прошла встреча по «мирной формуле» Зеленского. В ней приняли участие государства-члены G7 и некоторые развивающиеся страны.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала тайную встречу пиаром Зеленского. Данное обсуждение, по ее словам, не имеет отношения к решению кризиса на Украине.

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