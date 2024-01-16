Террористка Трепова* призналась, что хотела уехать на Украину

Террористка Дарья Трепова* призналась, что желала уехать на Украину. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Трепова* в суде дала показания относительно общения со своим куратором Романом Попковым**. По ее словам, она знала этого человека достаточно давно, подписавшись на его страницы в социальных сетях еще весной 2022 года.

«Я переживала из-за проведения СВО, я сочувствовала украинцам, на волне эмоций я ему написала о том, что нет ли возможности поехать волонтером на Украину, он ответил, что подумает», - сказала Трепова*.

Она добавила, что Попков** выразил готовность помочь с переездом. Они общались каждый день, и он давал Дарье Треповой* небольшие поручения. Например, просил купить незарегистрированные сим-карты и познакомил с человеком, скрывавшимся под позывным Гештальт. Трепова* заявила, что не знает его настоящего имени. Но именно этот человек и отправил ей посылку с бомбой, которая была спрятана в бюст Владлена Татарского.

По словам Треповой*, она спросила Гештальта, находилась ли в бюсте бомба. Если ей верить, то он ответил, что там лишь микрофон и трекер, и это объяснение устроило Дарью*, несмотря на то что снизу бюста был прикреплен пенопласт, а под ним находился металлический диск размером с монету в пять рублей.

Второго апреля 2023 года террористка передала бюст Владлену Татарскому (Максим Фомин) во время его очередной встречи с читателями. Прогремел взрыв, и русского писателя, ополченца и волонтера не стало. Также от теракта пострадали десятки собравшихся на встрече людей.

* Дарья Трепова внесена в реестр террористов и экстремистов.

** Роман Попков внесен в реестр террористов и экстремистов.