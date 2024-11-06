Политолог оценил последствия победы Трампа на выборах для России

Для России нет ничего хорошего в победе Дональда Трампа на выборах президента США. Такое заявление в беседе со «Звездой» сделал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«Однозначно для нашей страны ничего хорошего в его победе нет. Кто из них хуже для нас, Трамп или Харрис, - вопрос открытый», - отметил эксперт.

Он добавил, что Камала Харрис является воплощением системы, которая ведет против России гибридную войну. Дональд Трамп вне этой системы.

«Но он искренне собирается делать Америку великой, что тоже подразумевает гибридную войну против нас», - добавил Семибратов.

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах. С этим его уже поздравили сербский и французский президенты, израильский и венгерский премьер-министры, австрийский канцлер и другие политики.