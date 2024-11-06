Политолог: Трамп продолжит курс на сохранение однополярного мира

После возвращения в Овальный кабинет Дональд Трамп продолжит курс на сохранение позиций США в качестве мирового гегемона. Это касается как и экономики Штатов, которая может при Трампе стать более независимой, так и вопросов внешней политики, в частности конфликта на Украине. Об этом «Звезде» заявил политолог Александр Асафов.

«Трамп объявил об изменении курса США на 180 градусов, заявив, что у Штатов нефти больше, чем у Саудовской Аравии и России. Очевидно, что будут изменения в экономическом контексте, геополитической и геоэкономической конкуренции», - заявил Асафов.

Анализируя прошлые заявления Трампа об Украине, эксперт выразил надежду на изменения в вопросе поддержки Штатами киевского режима. Однако до инаугурации многое может измениться, а том числе и позиция Трампа. Тем более не стоит ожидать того, что республиканец полностью встанет на сторону России.

«Трамп все-таки проамериканский президент, который будет защищать концепцию однополярного мира, мира-гегемона. Делать Америку снова великой, можно сказать, единственной», - заключил Асафов.

Напомним, что 5 ноября в США состоялись президентские выборы. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп одержал победу над демократом Камалой Харрис, получив 277 голосов выборщиков. Назвав полученный результат голосования «политической победой», Трамп поблагодарил всех американцев за их волеизъявление. До выборов республиканец неоднократно заявлял, что намерен положить конец конфликту на Украине и посадить стороны за стол переговоров еще до своей инаугурации.