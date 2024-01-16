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Слуцкий назвал оскорбительным решение депутатов Болгарии снести памятник «Алеша»

Председатель ЛДПР призвал болгарскую сторону не сносить памятник, сказав, что для этого есть еще сутки.
Тимур Шерзад 2024-01-16 12:10:01
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий назвал оскорбительным решение болгарских депутатов снести памятник «Алеша», поставленный в честь освободивших Болгарию бойцов РККА. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

«Это непозволительно и это совершенно оскорбительно по отношению к памяти тех, кто освободил Болгарию в годы самой кровопролитной истории человечества от коричневой чумы», - подчеркнул Слуцкий.

Он добавил, что для болгарской стороны еще не поздно все изменить. Можно еще передумать и не сносить памятник - для этого есть еще сутки. Леонид Слуцкий выразил надежду, что Болгария так и поступит. 

Ранее сообщалось, что вандалы в Болгарии скинули с постамента памятник графу Игнатьеву, который был поставлен в городе Варна. 

В то же время, пока в некоторых странах воюют с историей, в России отдают дань памяти произошедшему. Так, например, в Луганске открыли мемориал «Незаживающая рана Донбасса».

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