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В Луганске открыли мемориал «Незаживающая рана Донбасса»

Андрей Аркадьев
18:15 29.11.2023
Во входной группе нового мемориального комплекса размещена фигура матери, которая держит на руках тело убитого сына.
В Луганске открыли мемориал «Незаживающая рана Донбасса»
© Фото: РВИО
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На окраине Луганска в поселке Видное открыли мемориальный комплекс «Незаживающая рана Донбасса». Мемориал установили на месте стихийного захоронения ополченцев и простых людей, погибших в ходе конфликта в Донбассе.

Работы над восстановлением памятника проводили специалисты Российского военно-исторического общества. На церемонии присутствовали замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, замначальника управления президента РФ по общественным проектам, зампредседателя РВИО Николай Овсиенко, глава ЛНР Леонид Пасечник, а также родственники и друзья погибших.

Кириенко в своей речи заявил, что мемориал установили по поручению президента РФ Владимира Путина, а средства на реконструкцию были выделены из резервного фонда. Он отметил важность сохранения памяти героев ЛНР и Донбасса.

На месте, где воздвигли мемориал, захоронены почти 400 человек, среди которых как ополченцы, так и простые граждане, ставшие невинными жертвами обстрелов ВСУ в 2014 году. Несмотря на работу оперативников, не все тела еще опознаны. Также на территории комплекса захоронены тела погибших бойцов Вооруженных сил России, принимавших участие в специальной военной операции.

Художественный облик мемориала разработан архитектором Константином Фоминым и скульптором Михаилом Баскаковым. Во входной группе нового кладбища размещена фигура матери, которая держит на руках тело убитого сына.

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