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Вандалы скинули с постамента памятник графу Игнатьеву в болгарской Варне

Власти города пообещали отремонтировать монумент.
Сергей Лебедев 2024-01-10 17:57:01
© Фото: rusembul, Telegram

В центре болгарского города Варна неизвестные вандалы столкнули с постамента бюст-памятник российскому дипломату графу Н.П. Игнатьеву. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в стране. Отмечается, что инцидент произошел в ночь на среду.

«Расцениваем случившееся как недальновидное хулиганское проявление, не связанное с официальной политикой болгарских властей», - подчеркнули в диппредставительстве.

Власти Варны пообещали отремонтировать монумент. Сейчас местные полицейские ищут вандалов. Ранее хулиганы уже неоднократно обливали памятник краской.

Памятник графу Игнатьеву открыли в Варне в 1906 году. Его установили в знак благодарности к человеку, подписавшему в 1878 году Сан-Стефанский договор, вернувший Болгарию на политическую карту мира.

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