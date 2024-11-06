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Эдельгериев предложил пригласить Трампа на конференцию по климату в Баку

По словам спецпредставителя президента РФ по климату, у Трампа можно узнать, останутся ли США участником Парижского соглашения.
Алексей Курильченко 2024-11-06 12:03:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Спецпредставитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев предложил пригласить победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа на конференцию ООН по изменению климата, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября. В беседе со «Звездой» представитель заявил, что республиканец может многое сделать для охраны природы уже сейчас, до инаугурации.

«Он (Трамп. - Прим. ред.) в своих выступлениях постоянно говорил, что может много что сделать и до инаугурации. У нас ближайшее большое мероприятие будет в Азербайджане. Это мероприятие ООН, куда может приехать любой, кто захочет. Пусть Азербайджан пригласит его, у нас есть о чем поговорить. Например, не хочет ли он выйти из Парижского соглашения, как он раньше делал (в 2017 году. - Прим. ред.)», - заявил Эдельгериев.

По словам спецпредставителя, охрана природы - крайне сложная тема, однако странам не избежать диалога по ней. По мнению Эдельгериева, природоохранный трек является точкой входа, где мировые лидеры могут наладить коммуникацию.

Напомним, что конференция ООН по изменению климата 2024 года пройдет в Азербайджане, это будет 29-е мероприятие организации по теме охраны природы. Цель конференции - поиск способов уменьшить количество выбросов углекислого газа в атмосферу Земли и разрешение климатического кризиса.

Отметим, что Трамп, будучи 45-м президентом США, объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату, мотивировав это помощью американским компаниям в сфере добычи полезных ископаемых. Пришедший на смену Трампу Джо Байден своим указом вернул США в список стран-участниц соглашения.

#климат #Дональд Трамп #Баку #наш эксклюзив #Руслан Эдельгериев
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