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Генсек ООН назвал принятые на конференции по климату меры недостаточными

Анна Берестовая
00:43 14.11.2021
Генеральный секретарь ООН раскритиковал меры, принятые на конференции по климату в Глазго.
Генсек ООН назвал принятые на конференции по климату меры недостаточными
© Фото: Christoph Soeder dpa Globallookpress
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Согласованные по итогам последней Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) меры не смогут спасти нашу планету. Такое мнение высказал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

По его словам, решения, утвержденные участниками двухнедельного мероприятия, приветствуются, однако их недостаточно.

«Мы все еще стучимся в дверь климатической катастрофы», - цитирует генсека ООН ТАСС.

Ранее сообщалось, что делегаты стран, участвующих в COP26, утвердили окончательный текст заявления по итогам проведения форума. В соответствии с обнародованными сведениями, согласование текста затянулось на сутки, а также вылилось в принятие более мягких формулировок по вопросам ископаемого топлива и угля.

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