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Владельцы магазинов и кафе в Вашингтоне заколотили фанерой витрины

Существует риск возникновения беспорядков после проведения президентских выборов в США.
Глеб Владовский 2024-11-06 05:53:01
© Фото: Bruce Cotler Keystone Press Agency Globallookpress

Владельцы магазинов и кафе в Вашингтоне начали активно заколачивать витрины фанерой. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Отмечается, что многие предприятия заранее позаботились о собственной защите. Кроме того, вокруг Белого дома продолжают перекрывать крупные улицы.

Предполагается, что после проведения президентских выборов в стране могут вспыхнуть беспорядки вне зависимости от итогов.

Напомним, что 5 ноября в США начались президентские выборы. Основными кандидатами на псот главы государства являются Дональд Трамп от республиканцев и выдвиженка от Демократов Камала Харрис.

#в стране и мире #сша #Вашингтон #президентские выборы в сша
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