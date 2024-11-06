Владельцы магазинов и кафе в Вашингтоне заколотили фанерой витрины

Владельцы магазинов и кафе в Вашингтоне начали активно заколачивать витрины фанерой. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Отмечается, что многие предприятия заранее позаботились о собственной защите. Кроме того, вокруг Белого дома продолжают перекрывать крупные улицы.

Предполагается, что после проведения президентских выборов в стране могут вспыхнуть беспорядки вне зависимости от итогов.

Напомним, что 5 ноября в США начались президентские выборы. Основными кандидатами на псот главы государства являются Дональд Трамп от республиканцев и выдвиженка от Демократов Камала Харрис.