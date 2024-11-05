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Операторы дронов уничтожили роботизированную платформу ВСУ под Харьковом

Уничтоженная роботизированная платформа ВСУ устанавливала противотанковые мины.
2024-11-05 05:36:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы дронов танкового соединения группировки войск «Запад» уничтожили роботизированную платформу ВСУ в Харьковской области. Кадрами работы военнослужащих поделилось Министерство обороны России.

Устройство украинских боевиков, предназначенное для установки противотанковых мин, обнаружили в ходе воздушной разведки. Точный сброс боеприпаса с беспилотного летательного аппарата вывел из строя вражескую технику. Это подтвердили кадры объективного контроля.

Ранее российские военнослужащие уничтожили бронемашину ВСУ Stryker в Харьковской области. Техника перевозила боевиков в районе Волчанска.

До этого в Харьковской области ВСУ лишились командного пункта. Бойцы группировки войск «Запад» нанесли удар по позиции ударными дронами.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #бпла #Харьковская область #ВСУ #дроны #СВО #операторы дронов #роботизированная платформа
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